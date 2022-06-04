İran Her Daim Filistin Milleti Direnişinin Kalıcı Destekleyicisi Oldu

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale bugün İran İslam Cumhuriyeti Kurucusu İmam Humeyni’nin vefatının 33. yıldönümünde yaptığı konuşmada “İslam İnkılabı işgalci İsrail’e karşı direniş göstermeleri için cesaret bağışladı.” ifadelerini kullandı.



İslami Cihad Genel Sekreteri açıklamasının devamında “İmam Humeyni kendi hareketi ve varlığıyla tüm dünyadaki Müslümanların yaşamına anlam verdi çünkü Müslümanlar inkılaptan önce gaflet uykusundalardı. İmam Humeyni onlara ümit vererek değişimin mümkün olduğunu söylemekle yetinmeyip değişimin gerekli olduğunu söyledi.” dedi.



Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



“İmam gerçekleştirmiş olduğu devrim ile büyük sömürgeci ülkeleri yenilgiye uğratmanın mümkün olduğunu ve onları çaresizliğe doğru itekleyip yenmenin mümkün olduğunu ispatladı. İmam Humeyni bunu yapmak için onların pençelerinden kurtulup onları takip etmememiz gerektiğini ve bunu yapmak için hür kararlığımız ve irademizi kullanmamız gerektiğini gösterdi.”



Ziyad en-Nehale açıklamasının devamında “İmam İslam’a onun asil ve benzersiz mahiyetini geri verdi ve İslam’a cihad, şehadet ve inkılabı geri getirdi.” şeklinde konuştu.



Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri açıklamasını sonunda “İmam Humeyni tarihi inşa eden tüm insanların büyük sembolüne dönüştü ve onun inkılabını incelediğimizde, daha derin boyutlarla kalacaktır. Bu inkılabı anlayıp üzerine derinleşmemiz gerekiyor.” dedi.





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