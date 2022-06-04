Türkiye Yunanistan Büyükelçisini PKK’nin Bu Ülkedeki Faaliyetlerinden Ötürü Çağırdı

AA haber ajansının diplomatik kaynaklardan aktardığına göre “Türkiye yetkilileri Yunan Büyükelçisiyle görüşmelerinde bu ülkenin propaganda faaliyetleri, bütçe temini ve PKK üyelerini kabul etmesine itiraz etti.



Ankara aynı zamanda PKK destekleyicilerinin Türkiye’nin Atina Büyükelçisi binasının önünde yaptıkları gösterilere ve Yunanistan’da bulunan Türkiye vatandaşlarının güvenliğine dair endişe duyduğunu belirtti.



Söz konusu terör örgütünün İsveç ve Finlandiya’daki faaliyetleri Ankara’nın söz konusu ülkelerin Ukrayna savaşının ardından NATO’ya katılma isteğine karşı koymasının temel nedenleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılma isteğine karşı koyması söz konusu ülkelerin NATO’ya kabul edilmesine engel oldu.



İsveç ve Finlandiya Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından NATO’ya katılmak istediklerini duyurmuştu. söz konusu ülkelerin yetkilileri Rusya’nın bu ülkelere olası saldırısı durumunda kendilerini savunabilmek için NATO’ya üye olmak istediklerini öne sürmüştü.





NATO üyesi olan Ankara ve Atina, Akdeniz bölgesinde sınırları üzerine yaşadıkları anlaşmazlık başta olmak üzere birçok konuda sorun yaşıyor.





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