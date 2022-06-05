5 Haz 2022 12:53
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News Code: 84777137
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Dışişleri Bakanlığı Sözcücü:

Üç ada, daimi Fars Körfezi'nin kalbinde İran'ın sonsuz toprağıdır

Üç ada, daimi Fars Körfezi'nin kalbinde İran'ın sonsuz toprağıdır

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcücü Said Hatipzade, ''Üç ada, daimi Fars Körfezi'nin kalbinde İran'ın sonsuz toprağı ve anayurdun gö bebeğidir'' dedi.

İran'ın her zaman Fars olan körfezdeki 3 adası (Büyük ve Küçük Tünbler ve Ebumusa) ile ilgili twitter hesabından paylaşım yapan Hatizadep, ''Vatan toprağının bir karışı bile İran'ın tamamı demektir'' ifadesini kullandı.

Hatipzade paylaşımı şöyle sürdürdü:

''Üç ada, daimi Fars Körfezi'nin kalbinde İran'ın sonsuz toprağı ve anayurdun gö bebeğidir.

Bu cevher dolu toprağın karış karışının korunması için dik duran sınır muhafızlarını ellerinden öperiz''.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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