Üç ada, daimi Fars Körfezi'nin kalbinde İran'ın sonsuz toprağıdır

İran'ın her zaman Fars olan körfezdeki 3 adası (Büyük ve Küçük Tünbler ve Ebumusa) ile ilgili twitter hesabından paylaşım yapan Hatizadep, ''Vatan toprağının bir karışı bile İran'ın tamamı demektir'' ifadesini kullandı.

Hatipzade paylaşımı şöyle sürdürdü:

''Üç ada, daimi Fars Körfezi'nin kalbinde İran'ın sonsuz toprağı ve anayurdun gö bebeğidir.

Bu cevher dolu toprağın karış karışının korunması için dik duran sınır muhafızlarını ellerinden öperiz''.

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