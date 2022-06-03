Türkiye'de yıllık enflasyon Mayıs'ta 24 yıllık rekorunu tazeledi: yüzde 73.5

TÜİK, aylık enflasyonun ise yüzde 2,98 olduğunu açıkladı.

Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistlerin aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 4,8'di.

Yıllık enflasyonda en fazla artış yüzde 107,62 ile ulaştırmada oldu. Daha sonra en fazla yükseliş kaydeden kalemler sırasıyla yüzde 91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 82,08 ile ev eşyası.

Tüketici ve üretici enflasyonu arasındaki farkta rekor

Tüketici enflasyonu 1998 yılından beri kaydedilen en yüksek veri olurken, üretici enflasyonu da 1995'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Üretici enflasyonu yüzde 132,16 olarak kaydedildi.

Bu verilerin ardından yıllık tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonu arasındaki makas 58,7 puan ile rekor seviyeye yükseldi.

Madde sepeti tablosu güncellenmedi

Öte yandan TÜİK, Mayıs 2022’ye ait “madde sepeti ve ortalama madde fiyatları” tablolarını ise güncellemedi. 409 ürünün aylık fiyat değişimlerini gösteren tabloda, son olarak Nisan 2022’ye ait veriler yer alıyor.

Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu mayıs ayında Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı resmi verilere göre yüzde 73,5 olurken bağımsız araştırma kuruluşu ENAG'ın verilerine göre yüzde 160,8 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde TÜİK verilerine göre üretici enflasyonu ise yüzde 132,2 olarak kaydedildi.

Mayıs 2021'e göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ulaştırmanın ardından, yüzde 91,6 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 82,1 ile ev eşyası olarak belirlendi.

Türkiye’de TL'nin değer kaybetmesiyle daha net bir şekilde kendini gösteren ekonomik kriz artarda gelen zamlarla Türkiye halkının yaşam koşullarına ciddi bir şekilde yansıdı.



Liranın ciddi bir düzeyde değer kaybetmesinin aylarca Türkiye haberlerinin gündeminde olmasının ardından son dönemde ekmek ve yağ gibi temel gıda ürünlerinden elektrik ve doğalgaza kadar neredeyse her şeyi kapsayan zamların Türkiyeli vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkilemesi ekonomist uzmanlarca tartışılıyor.

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