1 Haz 2022 15:34
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Filistinli Bir Kız Siyonist İsrail Rejimi Askerlerinin Ona Ateş Açması Sonucunda Şehadet Makamına Erdi

Filistinli Bir Kız Siyonist İsrail Rejimi Askerlerinin Ona Ateş Açması Sonucunda Şehadet Makamına Erdi

Tahran, İRNA- Siyonist İsrail askerleri Filistinli sivil bir kızı ateş açarak şehit etti. Siyonist askerler cinayetin gerekçesi olarak sivil kızın onlara saldırmak istediğini iddia etti!

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Bugün sabah saatlerinde el-Halil şehrinin kuzeyinde Filistinli bir kız Siyonist İsrail rejimi askerleri tarafından silahlı saldırıya uğrayarak şehit oldu.

Gufran Verasene adlı 31 yaşındaki Filistinli kız İsrail askerinin mermilerine hedef olduktan dakikalar sonra hayatını kaybetti.

Siyonist İsrail rejimi askerleri cinayet gerekçesi olarak Filistinli sivil kızın onlara saldırmak istediğini iddia etti!

Öte yandan Filistin Kızılay grubu da yaptığı açıklamada Filistinli genç kızın hedef alınmasından sonra İsrail askerlerinin sağlık ekiplerinin müdahalesine 20 dakika boyunca izin vermediğini duyurdu. Filistinli Gufran Verasene o dakikalarda şehadet makamına erdi.





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