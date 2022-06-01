“Müebbet Aşka Mahkûm” Türkiye Yolunda

“Müebbet Aşka Mahkûm” şiir defteri Emir Rıza Porhilm’in kaleme aldığı ilk şiir kitabı olarak yayınlandı.
Söz konusu kitap modern ve klasik şiir olarak iki bölüme ayrılıyor. Söz konusu şiir kitabında yer alan şiirler sade bir dilde yazılıyor ve karmaşık metaforlardan uzak bir atmosferle edebiyata ilgi duyan muhataplarla buluşuyor.
Bu kitap ilk defa geçtiğimiz yılda Aftab-e Gîti yayınları tarafından İran’da basıldı. Kitap geçtiğimiz günlerde 3. baskıya ulaştı.
Aftab-e Giti yayınları söz konusu şiir defterinin Türkiye’de basılması için Türkiye’deki yayınevlerinden biriyle görüşmelerin yapıldığını belirtti.
Şiirlerin karmaşıklardan uzak olmasından ötürü kitabın diğer dillere tercümesinin zor olmayacağı belirtiliyor.
Kitabın bir bölümünde şu şekilde yazılmıştır:
“Fersahlarca mesafe bile
Yalnızlık sellerinin arasında uyumuş sevginin üstesinden gelemez.
Urşelim’de asılmış çınarların tazeliğine bak
Orası ki güvercinler
Zeytin ağaçları arasında güzel marşlar okumakla meşgul
Orası ki heves dolu üzüm salkımları
gök yüzüne doğru uzamış dalların ıslaklığından
Ateşe yüz çevirmek istiyor”
Söz konusu şiir defteri 66 sayfada yayınlandı.
Porhilm’in eserleri arasında “Pastur”, “şiddet sosyolojisi ve cinsel şiddet”, “Kartalların gölgesi ve Bush ve yanındakiler” başlıklı kitaplar yer alıyor.
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Tahran, İRNA- “Müebbet Aşka Mahkûm” şiir defteri yakın bir zamanda Türkçeye çevrilip Türkiyeli okuyucularla buluşacak.
“Müebbet Aşka Mahkûm” şiir defteri Emir Rıza Porhilm’in kaleme aldığı ilk şiir kitabı olarak yayınlandı.
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