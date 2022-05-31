ABD'nin Irak'taki Aynülesed Üssüne füze saldırısı

122 milimetre çapındaki grad füzeleri ile yapılan bu saldırıda 6 füzenin Aynülesed Üssünün yakınlığına isabet ettiği açıklandı.

Olayla ilgili saha kaynaklarından yapılan açıklamada ise 2 füzenin Aynülesed Üssünün güney kapısına, 3 füzenin de üssün içerisine düştüğü belirtildi.

Sosyal medya kullanıcıları ve konya yakın kaynaklar, üssün kapısının füzelerin düşmesi sonucu kapatıldığını duyurdu.

Amerikan İHA'ları ile helikopterleri, Bağdadi bölgesinin üzerinde havalandığı aktarılan diğer haberler arasında.

Direniş Cephesi'ne yakın medya ise Centri-3 Avax isimli keşif uçuşlarının bu Amerikan üssüne yakın Haşdi Şabi birlikleri üzerinde gerçekleştiğini bildiridi.

Şu ana kadar saldırıyı üstlenen olmadı.

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