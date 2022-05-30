Yılın ilk 4 ayında İran'da 9 milyon ton çelik üretildi

Dünya Çelik Derneği'nin son raporuna göre dünya çelik üretimi bu yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.1 düşüş kaydetti.

Bu yılın ilk 4 ayındaki çelik üretimi 619.1 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılın aynı döneminde 666.4 milyon ton çelik üretilmişti.

İran çelik üretimi ise 2021 yılının ilk 4 ayına göre yüzde 8.9 ton düşerek 9.1 milyon ton oldu. İran geçen yılın ilk dört ayında 9.98 milyon ton çelik üretmişti.

İran üretimin düşmesine rağmen dünya çapında en çok çelik üreten ilk 10 ülke arasındaki sırasını korumayı başardı.

Bu dönemde Çin 336.2 milyon ton üretimle dünyanın bir numaralı çelik üreticisi ülkesi olmasına rağnmen bir önceki yılın aynı dönemine göre üretimde yüzde 10.3 düşüş kaydetti.

Çin'in ardından Hindistan, Japonya, ABD, Rusya, Güney Kore, Almanya, Türkiye ve Brezilya en büyük çelik üretici ülkeleri olarak açıklandı.

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