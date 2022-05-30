Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, Tacikistan Cumhurbaşkanı'nı kabul etti

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'ı kabul eden Ayetullah Hamanei, ''İki ülke işbirliğinin geliştirilmesi kapasitesi, şimdiki düzeyden çok daha ötede ve İran devletinin komşularla ilişkileri geliştirime politikası dikkate alınarak ikili ilişkilerin temelden atılım yapması gerekmektedir'' diye belirtti.

İran ile Tacikistan arasındaki derin tarihi, dini, kültürel ve dilsel ortaklıklara değinen Ayetullah Hamanei, iki ülkeyi kardeş adlandırd ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'ı Farsça'nın yaygınlaştırılmasına ilişkin yaptığı eylemlerden dolayı takdir etti.

Bugünkü Tahran ziyaretinin İran devletinin Tacikistan'la ilişkileri geliştirmek için çaba sarfettiğini kanıtladığını dile getiren Devrim Lideri, ''Son bir yılda ikili ilişkiler gelişse de istenen noktaya ulaşmamıştır. İran'ın teknik, mühendislik, sanayi ve bilimsel yardımları Tacikistan'ın kullanımına sunulabilir ve bu kapasiteleri değerlendirmek için ortak komisyonun ciddi çalışmalara imza atması gereklidir'' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın çeşitli iklimi, sanayi açısından gelişmişliği, bilgi tabanlı şirketlere sahip olması gibi özelliklerinin yanı sıra Tacikistan'da subolluğu ve geniş madenlerin olmasını iki ülkenin avantajlarından sayan Devrim Lideri, ''Yaptırılara rağmen İran birçok aland iyi ilerlemeler kaydetmiş ve ambargolar olmasaydı bu kalkınmalar da olmazdı, zira ambargolar yerli kapasitelerin kullanılmasına olanak sağladı. Yaptırım uygulamak, güçlü ülkelerin diğer ülkelere karşı kullandığı silahtır. Ancak bu silahı etkisizleştiren şey, yerli kapasiteleri önemsemektir'' diye belirtti.

İran'ın Tacikistan'la Afganistan konusunda aynı endişeyi paylaştığına değinen Ayetullah Hamanei, ''İki ülke, bu ülkede tekfirci terörün yaygınlaşmasından endişe duyuyor'' dedi.

Ayetullah Hamanei, İran Genelkurmay Başkanı General Bakıri'nin Tacikistan ziyaretini de önemli olarak nitelendirerek, ''İHA bugün ülkelerin güvenliği için önemli bir faktördür'' diye ekledi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman da bu görüşmede yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Reisi ile yaptığı görüşmeye işaret ederek, ''Bugünkü müzakerelerde ticari, ekonomik ve sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı ve imzalanan anlaşmalarla ikili ilişkilerin sizin yönlendirmelerinizle daha iyiye gitmesini umuyoruz'' dedi.

Afganistan'da güvenlik ve terörizmle ilgili konuya da dikkati çeken Rahman, ''Afganistan'da tüm etniklerin katılımıyla barış için bir hükümetin kurulmasını istiyoruz'' diye ekledi.

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