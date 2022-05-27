İran İslam Cumhuriyetine ait gemiye ABD’nin talebi üzerine Yunanistan tarafından el konulmasının ardından İranlı diplomatlar uluslararası anlaşmalara aykırı olan söz konusu eyleme karşı tepki göstermeye başladı.



Atılan adımların devamında bugün İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İsviçre’nin Tahran Maslahatgüzarını çağırdı.



İran Dışişleri Bakanlığı Büyükelçinin gıyabında diplomatik işlerin sorumlusu olan İsviçre’nin Tahran Maslahatgüzarına İran İslam Cumhuriyeti’nin bu eylem sayesinde uluslararası kanunların çiğnenmesinin devam edilmesine karşı itirazını belirterek el konulan geminin yüküyle beraber biran evvel serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.



İsviçre’nin İran Maslahatgüzarı İran Dışişleri Bakanlığının itirazını ABD’li yetkililere aktaracağını açıkladı.



25 Mayıs Çarşamba günü İran Limanlar ve Denizcilik kurumu yaptığı bir açıklamada Yunanistan’ın ABD’nin talebi üzerine İran’a ait petrol gemisine el koyduğunu duyurmuştu.



İran Limanlar ve Denizcilik kurumu yaptığı açıklamada “İran İslam Cumhuriyeti bayrağı taşıyan petrol gemimiz Yunanistan hükümeti tarafından taşıdığı petrol yüküyle birlikte durduruldu ve gemiye el konuldu. Yapılan söz konusu eylem ABD’nin talebi ve işbirliği ile gerçekleşmiştir. Yunanistan’ın bu yaptığı deniz korsanlığıdır.” ifadelerini kullanmıştı.



İran’ın petrol gemisi teknik bir arızanın ardından Yunanistan sahiline yaklaşıp yardım istemişti ancak Yunanistan hükümeti ABD’nin talebi üzerine gemi ve petrol yüküne el koydu.



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