25 May 2022 13:31
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Kalibaf tekrar İslami Şura Meclisi Başkanı seçildi

Kalibaf tekrar İslami Şura Meclisi Başkanı seçildi

Tahran, İRNA- Muhammed Bakır Kalibaf, milletvekillerinin muvafakatı ve oyuyla tekrar İslami Şura Meclis Başkanı seçildi.

Bug,n Çarşamba günü düzenlenen Başkanlık Divanı seçimleri sonucu Kalibaf, bir kez daha İslami Şura Meclisi Başkanlığına seçildi.

Kalibaf'ın yanı sıra Meclis Başkanlığı için Murtaza Ağa Tahrani ile Feridun Abbasi Devani'nin adı geçiyordu.

Basılı olarak yapılan oylama sonucu 281 oydan 194'un alan Kalibaf, üçüncü yılda da Meclis Başkanlığına seçildi.

Ağa Tahrani 53, İlyas Nadiran 23 ve Feridun Abbasi 3 oy alabildi. 10 oy ise geçersiz sayıldı.

Kalibaf ilk kez 29 Mayıs 2020 yılında 264 oydan 230'unu alarak Meclis Başkanı olarak seçilmişti.

Ardından geçen yıl 2 Mayıs günü elektronik olarak yapılan Bakanlık Divanı seçimlerinde tekrar 230 oyla başkan seçilmişti.

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