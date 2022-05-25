Güçlerin hasmane rekabeti ve savaş, dünya koşullarını karmaşıklaştırmıştır

İran'ın coğrafi büyüklüğü, nüfusu, coğrafyası, tarihi ile çeşitli iklimine değinen Ayetullah Hamanei, ''Değerli konumdaki İran gibi bir ülkenin yönetimi, önemli bir iş ve dünyanın mevcut özel koşulları dikkate alınarak normal olarak zor ve karmaşıktır'' diye belirtti.

Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Tabi bugünkü dünya koşullarında yönetme, tüm ülkeler için zorlu bir hal almıştır.

Dünya güçleri ile atom bombasına sahip ülkelerin birbirine karşı rekabeti ile tehditleri, dünyanın en savaş çıkan bölgelerinden biri olarak Avrupa yakınlığında günden güne artan savaş ve askeri harekat ve tehditler, bir hastalığın eşi görülmemiş şekilde yaygınlaşması ve dünya çapında gıda krizi, dünyanın şimdiki durumunu özel kılmış ve bu koşullarda ülkeleri yönetme, daha zor ve daha karmaşıklaşmıştır.

İran bütün bu ülkelerin sahip olduğu koşullara ilaveten dini demokrasi adlı yeni olgus sunduğu ve emperyalizmin ayar sistemini alt üst ettiği için dünya güçleri ile çeşitli boyutlarda sürekli çatışma halinde.

İran İslam Cumhuriyeti bütün bu hususmet ve düşmanlıklara karşı gövdesini siper etmiş ve ilerlemektedir. Meclis mileltvekilleri, hükümet, Yargı Erki ve diğer kurumların tamamı, ne kadar büüyk ve önemli yönetimin içinde olduklarını ve bu konumlarından dolayı kendilerini korumaları gerektiğinin farkına varmalıdır''.

Görüşmenin sonunda İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf son 2 yılda Meclis'in yaptığı eylem ve adımlara değinerek, yaptırımların etkisilzeştirilmesini Meclis'in ana stratejisi olarak nitelendirerek, ''Meclis bu strateji çerçevesinde, 'ekonomik yasalarda gelişim paketi'ni uygulamayı hedef olarak seçmiştir'' dedi.

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