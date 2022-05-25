Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamanei, İslami Şura Meclisi milletvekillerini kabul etti.

Devamı var...
Tahran, İRNA- Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamanei, bu sabah Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde İslami Şura Meclisi milletvekillerini kabul etti.
İlgili haberler
-
Devrim Lideri:
İsrail rejimi bugün Arap ülkelerinin korktuğu veya ona tamah ettiği durumda değildir
Tahran, İRNA- Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamanei, Tahran'ı ziyaret eden Katar Kralı Şeyh Tamim…
-
Devrim Lideri:
Bugün işçiler düşmanın ülke üretimini durdurma politikasına karşı ön cephede savaşıyor
Tahran, İRNA- Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamanei, işçilerle görüşmesinde yaptığı açıklamada,…
-
İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ile Suriye Cumhurbaşkanı Görüştü
Tahran, İRNA- İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Suriye Cumhurbaşkanıyla görüşmesinde…
yorumunuz