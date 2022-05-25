25 May 2022 12:05
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News Code: 84766857
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Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamanei, İslami Şura Meclisi milletvekillerini kabul etti.

Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamanei, İslami Şura Meclisi milletvekillerini kabul etti.

Tahran, İRNA- Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamanei, bu sabah Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde İslami Şura Meclisi milletvekillerini kabul etti.

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