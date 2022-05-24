İran Kadınlar Milli Alış Takımı Asya şampiyonu oldu

3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Millilerimizin madalya dağıtımı şu şekilde:

60 kg'de Fatma Fettahi, 70 kg'de Seher Ganizade ve +75 kg'de Haniye Aşuri birer altın madalya

55 kg'de Sepide Babayi gümüş madalya

75 kg'de Meryem Ahmedi ve 65 kg'de İlahe Ruzbeh birer bronz madalya.

22-23 Mayıs tarihlerinde Kırgızistan'ın Uş kentinde açık alanda yapılan şampiyonada Millilerimiz serbest stilde şampiyon olarak ülkemizi gururlandırdı.

Daha önce de İran Kadınlar Milli Alış Takımı Asya Klasik Alış Turnuvası'nda bir altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya ile Eski Kıta şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Asya Erkekler Serbest Alış Şampiyonası'nda da İran Erkekler Takımı'nda +100 kg'de Şadman Azimi gümüş, 60 kg'de Ruhullah Nimetiyan ile 100 kg'de İsa Revayi ise birer bronz madalya sahibi olmuştu.

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