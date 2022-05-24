Celali'nin takası söz konusu değil

Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan Sitayişi, ''Son günlerde değerli bir şehidimizi kaybettik ve İran İslam Cumhuriyeti Devleti'nin yeminli dülmanları, alçaklıklarını bir kez daha göstererek Direniş simgesi bir değerli arkadaşımızı elimizden aldı'' diyebelirtti.

Sitayişi konuşmasınışöyle sürdürdü:

''Özel ve katı bir şekilde bu terörü yapanlara gereken bedeli ödeteceğiz, ancak önlemlerin de dikkate alınması gerekiyor.

İnsan haklarından dem vuranlara da bir çift lafım var: terörle mücadele iddiasında bulunan sizler, Allah ve dünya toplumu önünde rezil olacaksınız, zira İran halkı 40 yılı aşkın süredir vu tür cinayetleri görmüş ve bu alçaklar büyük İran halkının hareketi durdurmaya çalışsalar da bu asla gerçekleşmeyecek''.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish