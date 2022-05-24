Tahran ile Muskat arasındaki siyasi güven bugün yeni bir evreye girdi

Dün resmi bir ziyarette bulunmajk üzere Umman'a giden Cumhurbaşknaı Reisi, Umman Sltanı Hyesem bin Tarık ile bir araya geldi.

Umman'ı dost ve kardeş ülke olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Reisi, Tahran ile Muskat ilişkilerinin ilerlemesi için çeşitli kapasitelerin varlığından bahsederek, ''İki ülke yetkililerinin ilişkilerin artırılması ynöündeki iradesi çok önemlidir ve bu iradenin hayata geçmesi için kapsamlı bir plan düzenleyerek gelecek perspektfimn hazırlanması gerektiği kanaatindeyiz'' değerlendirmesinde bulundu.

Bazı konuları kısa zamanda çözülebileceğine değinen Reisi, ''Umman'ı dürüst ve güvenilir dost olarak görüyoruz ve bugün siyasi güven, yeni bir aşamaya girdi'' diye konuştu.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık: Komşu ve kardeş ülke İran'a dostluk elimizi uzatıyoruz

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisiyi Muskat'ta ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarına değinen Umman Sultanı Heysem bin Tarık, ik ülkenin çağdaş tarihteki akın ililkilerine ilaret ederek, ''Komşu ve kardeş ülke İran'a dostluk elimizi uzatıyoruz'' dedi.

İki ülke ticaret hacminin ikili siyasi düzeyden çoık daha altta olduğuna dikkat çeken bin tarık, ''Ticaret hacmimizi artırmak için yeni plan ve programların devreye girmesi gerekiyor. Bazı anlaşmaların uzatlması ve yeni anlaşmaların imzalanması da önemlidir'' diyeekledi.

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