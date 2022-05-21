BİDEN UKRAYNA’YA 40 MİLYAR DOLAR YARDIM YASASINI İMZALADI

Beyaz Saray Cumartesi günü ABD Başkanı Biden’in Ukrayna’ya 40 Milyar Dolarlık yardım yasasını imzaladığını duyurdu.

Söz konusu yasa Perşembe günü ABD Kongresi tarafından onaylanmıştı.



Söz konusu Ukrayna’ya yardım paketi yasası Ukrayna’ya zırhlı araç alması ve hava savunma sistemini geliştirmek için 6 milyar dolarlık yardımı da kapsıyor.



ABD Senatosu ülkede daha önce görülmeyen yüksek enflasyona rağmen Perşembe günü Ukrayna’ya 40 milyar dolarlık yardım paketi taslağını onaylayarak ABD Başkanı Biden’in imzalaması için Beyaz Saray’a göndermişti.



Bu önerge ABD Senatosunda 86 onay ve 11 karşı oy ile onaylandı.



Bu yasa ABD Savunma Bakanlığına Ukrayana’ya yaklaşık 20 milyar dolar askeri teçhizat temini başta olmak üzere güvenlik yardımı etmesine izin veriyor.



Yasaya göre Ukrayna’ya yaklaşık 9 milyar dolar ekonomik destek, 4 milyar doları aşkın insan yardımları ve 4 milyar dolar da diğer dış askeri finansal destek verilecek.



Geçtiğimiz haftada ABD’li politikacı Rand Paul söz konusu taslağın daha erken onaylanması için yapılan çabalara rağmen önergeyi askıya alarak ABD’deki giderek artan enflasyonun zirvede olduğu dönemde Ukrayna için milyarlarca doların harcanmasının endişelendirici olduğuna değinmişti.



Paul aynı zamanda ABD’li kurumların Ukrayna’ya ayrılan bütçe ve ABD’nin bu ülkeye silah göndermesi konularını gözetlemesi çağrısında bulunmuştu.





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