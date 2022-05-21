İRANLI ÇOCUKLAR "SELAM KOMUTANIM" MARŞINI OKUDU

Bugün 33. Tahran Uluslararası Kitap Fuarının Son gününde İranlılar Ebuzer Ruhi’nin “Selam Komutanım” marşını okudu.



Selam Komutanım marşı bundan önce de Dünya Kudüs gününde İranlı çocuklar tarafından okunmuştu. Söz konusu marşın okunduğu görüntüler sosyal ağ platformlarında İranlı kullanıcılarca izlenme rekorları kırmıştı.



Türkçe karşılığı “Selam Komutanım” olan “Selam Fermande” marşı Hz. Mehdi’ye (a.s.) hitaben okunan Farsça bir marştır.



Söz konusu marşta “Selam Komutanım, Selam Komutanım, Seyyid Ali (Hamanei) yeni nesil (askerlerini) çağırmış, Selam Komutanım.” sözleri yer alıyor.



Çocukların okuduğu bu marşa sosyal ağ platformlarındaki ilgi giderek büyüyor.











Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish



