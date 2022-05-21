İRAN’IN AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ ÜLKENİN BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFAYEV İLE BİR ARAYA GELDİ

Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev’in son ziyaretinin ardından bugün İran İslam Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Büyükelçisi Mustafayev’in ziyaretinde yapılan sözleşmelere dair Azerbaycanlı yetkiliyle görüştü.



Söz konusu görüşmede Mustafayev İran ziyaretini ve İranlı yüksek siyasi, ekonomik ve askeri yetkililerle görüşmesini faydalı ve başarılı olarak nitelendirerek Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve hükumetinin önemli dost ve kardeş ülke olarak İran İslam Cumhuriyetiyle ilişkilerin sınır tanımaksızın gelişmesini istediğini belirtti.



Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Mustafayev iki günlük Tahran ziyaretinde ortak komisyonun sözleşmelerini ve başta taşıma, transit ve enerji alanlarındaki ortak ekonomi projelerini takip etme doğrultusunda İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Yol ve Şehircilik Bakanı, Enerji Bakanı ve aynı zamanda İran Genel Kurmay Başkanı’yla görüşmüştü.







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