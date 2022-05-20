Tahtırevançı: BM'nin gıda güvensizliğine yönelik çalışmalarını destekliyoruz

BM Güvenlik Konseyi'nin Gıda Güvenliği ve Çatışma konlu yüksek düzeyli toplantısında konuşan Tahtırevançı, ''Gıda yetersizliği, iklim değişikliği, kovid salgını ve çeşitli uluslararası çatışmaların olumsuz etkileri, 40 yılı aşkın süredir ABD ambargosu altında olan İran dahil birçok ülke üzerinde hissedilmektedir. Ayrıca milyonlarca Afgan sığınmacıya ev sahipliği, İran ekonomisi ve özellikle gıda temini üzerinde baskı oluşturmaktadır'' değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler, uluslararası toplum ve uluslararası yardım kuruluşlarının taahhütlerini yerine getirmeleri ve İran'da yaşayan yabancılara yönelik gerekli teknik ve mali yardımlarını sunmaları gerektiğinin altını çizen tahtırevançı, ''Gıda yetersizliği ile çatışma, ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır ve çatışmalar, gıda yetersizliğinin ana kaynağıdır'' diye konştu.

Tahtırevançı konşmasını şöyle sürdürdü:

''Tedarik zincirinde aksaklık, halkın yerlerinden edilmesi, doğal ve ekonomik kaynaklar üzerindeki baskının artması ve hasar gören toplum ile gıda sisteminin dayanma gücünün düşmesi, hepsi çatışmaların uzun süreli etkileri arasında yer alıyor.

2022 yılındaki gıda krizleri ile ilgili küresel raporlara göre, küresel açlık düzeyi endişe verici düzeyde yükselmekte ve gıda güvensizliği son 6 yılda çarpıcı biçimde artmaktadır.

2021 yılında 53 ülkede 193 milyon kişi aşırı şekilde gıda yetersizliği ile karşı karşıyaydı ve acil yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Bunlardan 36 ülkedeki 40 milyon kişisi, olağanüstü veya daha kötü durumdalar''.

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