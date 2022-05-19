Türk tercüman: Hayatımı Farsça eserleri çevrirmeye adadığım için mutluyum

33. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı özel konuğu Nimet Yıldırım, İRNA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Kürsüsü Müdürü olduğunu ifade eden profesör Yıldırım, ''İran tarafından bu fuara katılmak için davet edildim. 32 yıldır Fars edebiyatı alanında çalışmalar yapıyorum ve tüm ömrünün Farsça'nın değerli eserleri çevirmekle geçtiğinden dolayı çok mutluyum'' diye belirtti.

Çevridiği kitapların Farsça şiirinin babası Rudeki'den Hafız, Sadi, Mevlana, Attar, Şehriyar ve Pervin İtisami'ye kadar geniş yelpazeyi içerdiğini kaydeden Yıldırım, ''Farsça grameri ile ilgili Türkiye'de çevirdiğim kitap şu an 10. baskısında'' değerlendirmesinde bulundu.

Şehnameyi'yi bininci yılında çevirdim

Profesör Yıldırım açıklamalarını şöyle sürdürdü:

''İslam öncesi İran'a çok merak duyuyorum . İran mitleri ile ilgili kitabım var. İran mitlerinin tamamının Şehname'de yer aldığını fark ettim. 8 yıllık bir çalışma sonucu Şehname'yi bininci yılında Türkçe'ye çevirdim ve aynı yıl İran'da Yılın Kitabı Ödülü'ne değer görüldüm.

Dönemin İran Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani'den bu ödülü aldım. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da beni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çağırarak bu çalışmadan dolayı beni kutladı. Yani Şehname çevirisi için iki Cumhurbaşkanından ödüle layık görüldüm.

Son zamanlarda Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı da bana gönderdiği takdir belgesinde beni dost ve kardeş ülke İran'la Türkiye arasında kültürel köprü olarak adlandırdı.

Türkiye'de daha önce Türkçe'ye çevrilmeyen Farsça kitapları çevirdim.

Eskiden Türkiye'de dini okullarda Farsça öğretiliyordu. Şu an da 6 üniversitede lisans ve lisansüstü dönemlerinde Farsça bölümü mevcut''.

10 Mayıs günü Kültür Bakanı İsmaili ve Lübnan Kültür Bakanı'nın katılımıyla başlayan 33. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı'na 30 ülkeden yayıncılar katıldı. 21 Mayıs'a kadar devam edecek fuar her gün sabah 10'dan 20'ye kadar ziyaret edilebilir.

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