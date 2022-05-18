18 May 2022 21:59
Journalist ID: 5285
News Code: 84759199
T T
0 Persons

Ekler

Türkiye Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya Katılmasının İncelenme Sürecini Engelledi

Türkiye Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya Katılmasının İncelenme Sürecini Engelledi

Tahran, İRNA- Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma meselesinin incelenme süreci Türkiye tarafından engellendi.

Russia Today televizyon kanalı bazı kaynaklardan Türkiye2nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması sürecinin incelenmesini engellediğini duyurdu.

Rus yetkililer Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma konusuna tepki göstermişti. Finlandiyalı yetkililer bu bağlamda Finlandiya’nın Rusya’nın olası saldırısı durumunda Avrupa ülkelerinin desteğine ihtiyacı olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

 

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha