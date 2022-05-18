Türkiye Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya Katılmasının İncelenme Sürecini Engelledi

Russia Today televizyon kanalı bazı kaynaklardan Türkiye2nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması sürecinin incelenmesini engellediğini duyurdu.
Rus yetkililer Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma konusuna tepki göstermişti. Finlandiyalı yetkililer bu bağlamda Finlandiya’nın Rusya’nın olası saldırısı durumunda Avrupa ülkelerinin desteğine ihtiyacı olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı
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Tahran, İRNA- Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma meselesinin incelenme süreci Türkiye tarafından engellendi.
Russia Today televizyon kanalı bazı kaynaklardan Türkiye2nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması sürecinin incelenmesini engellediğini duyurdu.
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