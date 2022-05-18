Türkiye’den Bir Alevi Heyeti Erdebil Cuma İmamı Ayetullah Amûli’yle Görüştü

Türkiyeli Alevilerin önemli isimleri Erdebil Cuma İmamının ofisinde Ayetullah Seyyid Hasan Amûli’yle görüştü.



Türkiyeli seçkin şahıslar ve aynı zamanda Diyanet Bakanlığındaki bazı önemli isimlerin yakın arkadaşlarından oluşan Erdebil Cuma İmamı misafirleri söz konusu görüşmede “Türkiye, İran ve Azerbaycan 3 devlet ve tek millettir ve tam bir birlik içerisinde birbirlerinin çıkarlarını savunmalıdır.” ifadelerini kullandılar.



Ayetullah Amûli ise görüşmede yaptığı konuşmada “Türkiye’nin şanı ve izzetini kendi şanımız ve izzetimiz biliriz ve zorluklarda büyük Türkiye milletinin yanındayız. Kaç yıl önce Türkiye’de yaşanan darbe girişiminde de İran ilk andan itibaren Türkiye hükumetinin yanında yer aldı.” dedi.



Erdebil Cuma İmamı Ayetullah Amûli açıklamasının devamında “Bazıları biz Müslümanız ancak mezhepsiz bir İslam istiyoruz ve mezhepsel sınırlandırmalarına girmek istemiyoruz diyor. Oysaki İslam muhakkak belirli okunuşlar ve kendine özel ilmi temellerle gerçekleşebilir ve bu mezhebiyedir.” ifadelerine yer verdi.



Görüşmede her iki taraf da bölge ülkelerinin birliğinin önemine vurgu yaptı.





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