17 May 2022 00:03
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Avusturya Büyükelçisi Yezd'deki tarihi su müzesini gezdi

Avusturya Büyükelçisi Yezd'deki tarihi su müzesini gezdi

Yezd, İRNA- Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi, Wolf Dietrich Heim, Dünya Müzeler Günü münasebetiyle Yezd'deki tarihi Su Müzesi'ni gezdi.

Yezd halkının suyu kullanma ve su ile ilgili geleneksel kültürünü gözler önüne serme hedefiyle kurulan bu müze, yerli ve yabancı turistlerin kentteki uğrak noktalarından biridir.

Su Müzesi'ne mahsus tarihi Külahdüzler Evi, Kaçar döneminden kalma muhteşem yapısı ile Yezd'in Emir Çakmak kavşağında yer alıyor. 1888 yılında ünlü iş adamı Ali Ekber Külahdüz tarafınan inşa ettirilmiştir.

Halen Yezd Bölgesel Su İdaresi mülkiyetine bulunan bu tarihi evide kariz için kullanılan araç gereçler gösterilmektedir.

18 Mayıs günü Dünya Müzeler Günü olarak kutlanmaktadır.

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