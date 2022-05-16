Bakıri: Ülkelerin enerji ve gıda güvenliği ile ilgili endişeleri, küresel işbirliğine dönüşebilir

Twitter hesabından açıklama yapan Bakıri, ''Slovak meslektaşımla bugün yaptığı görüşmede uluslararası güvenliğin bozulmaması adına ülkelerin enerji ve gıda güvenliği ile ilgili endişelerinin küresel işbirliğine dönüşebileceği gerçeğine vurgu yaptık'' diye belirtti.

Bugün Slovak mevkidaşı İngrid Bertokova ve beraberindeki heyet ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelen Bakıri, burada yaptığı açıklamada, ''Dünyanın durumu her zamankinden daha çok, gıva ve enerji güvenliğini birçok ülkenin önceliği haline getirmiş ve bu yüzden tüm ülkelerin milli güvenliğinin temel ve stratejik iki ayağını oluşturn gıda ve enerji güvenliğine ilişkin küresel endişenin dünya çapında işbirliği ve hatta dayanışmaya dönüşerek gelecekle ilgili ümitli ve güvenli bir perspektifin elde edilmesi gerekiyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Avrupa dahil tüm ülkelerin İran'ın Irak, Afganistan ve Suriye sorunlarının çözümü için son 10-20 yılda sergilediği yaklaşım be bakış açısını kabullendiklerini dile getiren Bakıri, ''ABD ve bazı Avrupalı ülkelerin bölgedeki politikalarının başarıszlığı ve bunun oluşturduğu ağıt bedeller sadece bu devletleri içermiyor, bu yanlış politikaların uygulanmasından en çok zararı gören kesim ve en çok bedel ödeyenler, bu ülkelerin halklarıdır'' diye ekledi.

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