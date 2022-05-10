Mehdi Tarimi Avrupa Liglerinin En İyi Forvet Oyuncuları Sıralamasında Ronaldo’dan Daha Fazla Puan Kazandı

Avrupa Futbol liglerinde en iyi forvet oyuncularının listesi belli oldu.



Söz konusu listede Avrupa’nın farklı liglerine değiniliyor. Avrupa Futbol liglerindeki en iyi forvet oyuncusu Bayern Müchen takımının önemli ismi Robert Lewandowski en iyi forvet oyuncusu olarak seçildi. Lewandowski 34 gol ile en iyi forvet oyuncu olarak listenin başında yer alıyor.



Yayınlanan listede 20 golle Taremi Porto takımının en iyi ve en etkili oyuncusu olarak seçildi. İranlı oyuncu listede bulunan Cristiano Ronaldo’dan daha yüksek bir puan kazandı.



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