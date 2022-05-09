Dışişleri Bakanı'ndan Beşşar Esad'ın Devrim Lideri ile görüşmesine ilişkin açıklama

İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei dün Suriye Cumhurbaşkanıyla görüşmesinde, “Bazı komşu ülkelerimizin liderleri Siyonist İsrail rejimi liderleriyle oturup kalkıyor. Onlar birlikte kahve içiyor ancak aynı ülkelerin milletleri Kudüs gününde sokakları doldurup Siyonistlere karşı slogan atıyor. Bölgenin bugünkü gerçeği budur” dedi.

Dün (Pazar) İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ve heyetiyle görüşmesindeki konuşmasında “Suriye milleti ve devletinin direnişi ve uluslararası bir savaştaki zaferi Suriye’nin itibarının artması ve yüksek başarıları için zemindir. İran Cumhurbaşkanı’nın şahsı ve genel olarak İran hükumetinin Suriye ile işbirliğin artması yönündeki yüksek motivasyonunu göz önünde bulundurarak iki ülke ilişkilerinin eskisine göre daha fazla gelişmesi doğrultusunda çaba gösterilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hamanei'nin Eserlerini Koruma ve Yayma Ofisi sitesine konuşan Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Esad ile Ayetullah Hamanei arasındaki görüşmeye değinerek, ''Sayın Esad birkaç defa Ayetullah Hamanei ile bir araya gelmiştir. General Süleymani'nin şehadetinden beri ilk defa sayın Esad, İmam Hamanei ile görüştü, bunun da sebebi korona salgınıydı. Ancak nihayet 3 yıl aradan sonra bu görüşme gerçekleşti'' dedi.

Bu görüşmenin çok samimi ve İran'ın Suriye'ye terörle mücadelesinde verdiği desteğe dikkat çekilerek yapıldığına işaret eden Emir Abdullagiyan, ''Sayın Esad'ı Ayetullah Hamanei ile görüşmesinde çok neşeli gördüm ve o, muradına erdi. Esad bu görüşmede İmam Hamanei'nin başta Suriye olmak üzere bölgenin bu karmaşık durumunda oynadığı önemli rolünden dolayı İmam Hamanei'ye teşekkür etti'' değerlendirmesinde bulundu.

Esad'ın İran ziyaretinin Tahran-Şam ilişkilerinin en üst seviyede ve ayrılmaz olduğunu gösterdiğini dile getiren Bakan, ''İki ülke liderleri, ikili ilişkileri derinleştirmek istiyor. Son zamanlarda ilişkiler askeri yönen uzaklaşt ve ticari ve bilimsel alanlara dikkatler dah çok çekildi. Ayetullah Hamanei bugün Suriye'nin bölgede eşsiz bir konuma sahip olduğunu ve ABD'nin Kayser isimli yaptırımları altında olmasına rağmen direnişle zafere ulaştığını kaydetti. Ayrıca terör savaşından başarı ile çıkan Suriye'nin ekonomik savaştan da başarı ile üstün çıkacağını ifade etti'' diye ekledi.

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