8 May 2022 16:41
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Polonya Dışişleri Bakanı Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan İle Bir Araya Geldi

Polonya Dışişleri Bakanı Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan İle Bir Araya Geldi

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti ve Polonya Dışişleri Bakanları İran Dışişleri Bakanlığı binasında görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı Hüseyin Emir Abdullahiyan Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile İran Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelip görüştü. İran ve Polonya Dışişleri Bakanları görüşmeden sonra ortak basın toplantısında bulunup muhabirlerin sorularını yanıtlayacak.

Polonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau 3 günlük Tahran ziyareti için dün akşam Tahran’a girdi ve İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan dışında bazı İranlı üst düzey yetkililerle görüşecek.

İran ve Polonya Dışişleri Bakanları kültür, eğitim, bilimsel, spor ve kitle iletişim araçları alanlarında ortak işbirliği senedi imzalayacak.

Polonya Dışişleri Bakanı Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan İle Bir Araya Geldi



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