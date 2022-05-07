Polonya Dışişleri Bakanı Tahran’a Gidiyor

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade Polonya Dışişleri Bakanı’nın Tahran’ı ziyaret edeceğini duyurdu.
İranlı yetkili Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau’nun iki günlük Tahran ziyaretinde İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan dışında bazı diğer İranlı yüksek yetkililerle görüşeceğini bildirdi.
İranlı yetkililerin Polonya Dışişleri Bakanı’yla görüşmelerinde iki taraflı ilişkiler, bölgesel ve uluslararası birçok meselenin ele alınacağı belirtildi.
Polonyalı mültecilerin İran’a girişinin 80. yıldönümü törenine katılmak da Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau’nun Tahran ziyareti programları arasında yer alıyor.
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Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığının duyurusuna göre Polonya Dışişleri Bakanı Tahran’ı ziyaret edecek.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade Polonya Dışişleri Bakanı’nın Tahran’ı ziyaret edeceğini duyurdu.
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