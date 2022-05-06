İran'ın ulusal turizm kapasiteleri Sari-2022 Uluslararası Etkinliğinde tanıtılacak

10 Mayıs günü Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin büyükelçileri ve yetkililerinin katılacağı Sari-2022 Uluslararası Etkinliğinde İran'ın turizm kapsitelerinin tanıtılacağı bildirildi.

İRNA'ya konuşan İzedi, bu etkinlik kapsamında İran'ın Bahar Geceleri başlığı altında İran'ın narenciye ve gülsuyunun tanıtımı ve İran etniklerinin kültürel ve turistik kapasitelerinin tanıtımının gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bu etkinlik çerçevesinde Mazenderan ve İran'ın pek bilinmyene turistik kapasitelerini tanıtmayı amaçladıklarını kaydeden İzedi, ''Bu kapasiteleri turistleri çekme ve turizmle ilgili ekonomik fırsatları değerlendirme adına markalaştırma planını yapmak istiyoruz'' diye konuştu.

Sari-2022 Uluslararası Etkinliğinde Mazenderan ili ile İran'ın narenciye baharı, gülsuyu ve İran etniklerinin kültürünü gözler önüne sermek istediklerine işaret eden İzedi, ''Bu alanlarda ekonomik açıdan çok iyi kapasite ve fırsatlar mevcut ve bunları yerel ekonominin güçlenmesi ile turist çekmek için değerlendirmek mümkün'' değerlendirmesinde bulundu.

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