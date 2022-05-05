Dini ve kültürel ortaklıklar Tahran-Cakarta ilişkilerini güçendirmek için iyi zemin

İslam ülkeleri lideleri ile telefon görüşmelerinin devamında Endonezyalı meslektaşı Juko Vidodo ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Reisi, ''Bu büyük Ramazan Bayramı dolayısıyla Endonezya halkı ile devleti ve tüm dünya halklarını barış ve güvenlik dilerim'' dedi.

İki ülke arasında mevcut çeşitli kapasitelerin varlığından bahseden Reisi, ''Bu kapasitelerin aktifleşmesi için ortak çabalarla ikili ilişkilerin gelişebileceği düşüncesindeyiz. İran İslam Cumhuriyeti olarak dost ülkelerle ilişkilerimizi bölgesle ve uluslararası düzeyde artırmayı hedefliyoruz'' değerlendirmesini yaptı.

Filistin meselesinin İslam dünyası için önemine işaret eden Reisi, ''İslam ülkeleri Filistin halkının mücadelesini savunma yönünde dayanışma ve birlik içerisinde olmalıdır'' diye ekledi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Vidodo da bu telefon görüşmesinde Ramazan Bayramı'nı Cumhurbaşkanı Reisi'ye tebril ederek İran'la başta enerji ve sağlık olmak üzere ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkilerini ilertmek istediklerini söyledi.

İran ile Endonezya'nın kültürel ortaklıklara ilaveten bölgesel ve uluslararası konularda da hemfikir olduğunun altını çizen Vidodo, her iki ülkenin Filistin halkını ve davasını desteklerini kaydetti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish