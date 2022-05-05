Hamid Nuri'nin tutukluluğu yasa dışıdır ve derhal serbest bırakılmalıdır

İsveçli meslektaşı Ann Linde ile telefon görüşmesi yapan Emir Abdullahiyan, ikili ve özellikle konsolosluk meselelerini ele aldı ve İranlı eski savcı yardımcısı Hamid Nuri'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Nuri'nin İsveç'teki mahkeme sürecine değinen Emir Abdullahiyan, ''İran vatandaşı Hamid Nuri'nin tutuklanmasını ve yargılandığı mahkeme sürecini yasa dışı olarak görüyoruz ve kendisiin bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. İran ve hatta Saddam döneminde Irak halkına yönelik işlediği cinayetleri malum olan bir terör örgütünün İsveç'te bu sürecin yapay ortam oluşturmaıs esef vericidir'' diye belirtti.

Karşılıklı ve ortak çaba ve irade ile ikili ilişkilerin çeşitli yönlerde gelişmesini umduklarını kaydeden Emir Abdullahiyan, ikili ilgili meseleleri yakından takip etmeye devam ettiklerinin altını çizdi.

Geçtiğimiz hafta İsveç'in Tahran Büyükelçisi, İran vatandaşı eski savcı yardımcısı Hamid Nuri'nin tutuklanması ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak İran'ın bu konudaki şiddetli protestosu Büyükelçi'ye iletildi ve Nuri'nin derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish