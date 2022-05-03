Kuveyt'in bölgesel komplolara karşı duruşu mantıklı ve bilinçlidir

Kuveyt Sultanı Şeyh Navaf Ahmed Cabid Al Sabah ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Reisi, ''Ramazan Bayramı vesilesiyle yüce Allah'tan komşu ve dost Kuveyt devleti ile halkına ve tüm Müslümanlara kalıcı huzur ve gelişme diliyorum. Müslümanların bu tür etkinliklerle yakınlaşması, İslam ülkeleri arasındaki bağı pekiştiriyor'' dedi.

Kuveyt Sultanı Al Sabah'ı Tahran'da ziyaret etmeyi umduğunu ifade eden Reisi, ''İki ülke yetkililerinin gidiş gelişi, ikili işbirliği seviyesinin artması için mevcut kapasitelerin kullanılmasını daha aktif yapabilir'' değerlendirmesinde bulundu.

Kuveyt'in bölgesel komplolara karşı duruşunun mantıklı ve bilinçli olduğunu belirten Reisi, İran ve Kuveyt'in geçmişteki iyi ilişkilerine atıfta bulundu ve iki eski dost ülkenin ilişkilerinin düzeyinin gerçek kapasisine dönmesi gerektiğini söyledi.

Kuveyt Sultanı Al Sabah da Ramazan Bayramı'nı İran halkı ile Cumhurbaşkanı Reisi'ye tebrik ederek, ''İran İslam Cumhuriyeti'nin sizim döneminizde komşu ve dost ülkelerle ilişkilerini güçlendirme adına seçtiği yeni ve önemli yaklaşımdan dolayı derinden mutluyuz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi'yi karşılıklı olarak Kuveyt'te görmek istediklerini kaydeden Al Sabah, ''İki ülkenin üt düzey yetkililerinin görüşmesi, ikili ilişkilerin gelişmesine ve karşılıklı olarak çıkarların sağlanmasına katkı sağlayabilir'' diye ekledi.

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