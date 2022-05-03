Tarımi, Mane ve Haaland'ın önünde dünyanın en iyi 6. golcüsü

IFFHS tarafından yapılan açıklamada, Nisan 2022'ye kadarki dünyanın en iyi golcüleri sıralamasında İran'dan Mehdi Tarımi de yer aldı.

İran Milli Futbol Takımı ve Portekiz Porto yıldızı Tarımi, dünyanın en iyi golcüleri sırlamasında 6. sırada yer alırken, Benzema ile Mbape 22 golle ilk iki sırada yer aldı.

Bayern Münih oyuncusu Lewandovski 20, Olonga 17 ve McLaren 16 golle -5. sıralarda kendine yer buldu.

Sadio Mane ile Haaland ise bu sıralamanın 33. sırasında yer aldı.

Tarımi bu sezon çok iyi performansı ile futbol uzmanlarının dikkatin çekmeyi başardı.

Porto takımı Portekiz Ligi'nin 32. haftasında Vizola ile yaptığı maçta 4- galip olarak sahadan ayrıldı. Tarımi maçta 2 gol atarak maçın oyuncusu seçildi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish