Azerbaycan'ın dört bir yanında Bayram Namazı kılındı

İran Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu'nun haberine göre Azerbaycan'ın Müslüman halkı bu sabah birçok şehirde camilere gelerek Ramazan Bayramı namazını kıldı.

Bakü'de mukim İran vatandaşları da İran'ın Bakü Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı'na bağlı Şehriyar Kültür Merkezi'nde Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin Azerbaycan Temsilcisi Vekili Hüccetü'l-İslam Mirselam imamlığında Bayram Namazı'nı kıldı.

Yakınları ve akrabaları ziyaret etmek ve büyüklere saygı, Azerbaycan halkının Ramazan Bayramı günü uyguladığı geleneklerdir.

Dün de Bayram Namazı, Azerbaycan'daki Kafkasya Müslümanlar İdaresi'nce Ay'ın görülmesi ile kılındı.

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