3 May 2022 14:38
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İran süt sanayi ihracatı yüzde 30 arttı

İran süt sanayi ihracatı yüzde 30 arttı

Dizful, İRNA- İran Süt Sanayi Genel Müdürü Ali Asger Muhammedpur, İran süt sanayi ihracatının yılın ilk ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 arttığını ifade ederek, başta komşu ülkeler olmak üzere ihracata ivme kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Huzistan Pegah Şirketi personeli ile bir araya gelen Muhammedpur, süt sanayi ihracatı dalında iyi adımlar attıklarına değinerek, ''İran süt sanayii Azerbaycan, Avrasya, Rusya, Özbekistan, Irak, Afganistan, Pakistan ve Türkmenistan gibi ülkelerin tüketim pazarının büyük çoğunluğunu oluşturuyor ve kaliteli ürünlerimizi üretmeye devam ediyoruz'' diye konuştu.

İran süt sanayinin 2022 yılı ihracatında artış kaydetmeyi amaçladıklarını dile getiren Muhammedpur, İran'ın komşu ülkelerdeki piyasanın aslan payını elde etmek istediklerini ve bu yönde plan ve programlarını devreye soktuklarını söyledi.

Huzistan Pegah Şirketi'nde üretim hattını geliştirmek için yapılan eylemlere değinen Muhammedpur, ''Etnik çeşitliliği ile Huzistan Pegah, İran süt sanayi ürünlerinin başlıca firmaları arasında yer alıyor'' değerlendirmesinde bulundu.

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