Cumhurbaşkanı Reisi'den İslami ülkelere bayram tebriği mesajı

Cumhurbaşkanı Reisi'nin tebrik mesajında, Ramazan Bayramı'nın insanının fıtratının gelişmesine ve iyi insanlara vaat edilenlerin gerçekleşmesine olanak sağladığını ifade ederek, ''Ramazan Bayramı nedeniyle Müslümanlara Allah'ta hayırlar diliyorum ve umarım Müslümanların bu feyizli ayan yararlanırlar'' diye belirtti.

Bu bayram vesilesiyle İslami toplumda birlik ve kardeşlik bağlantılarının sağlanmasını umduğunu belirten Reisi, ''İslam dininin yüce ülkülerine ulaşarak savaşın bitmesi, barışın sağlanması ve zalimlerin yer yüzündeki egemenliğinin bitmesini Allah'tan diliyorum'' diye ekledi.

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