Dışişleri Bakanı'ndan İslam ülkelerindeki meslektaşlarına bayram tebriği

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Ramazan Bayramı'nı İslam ülkelerindeki meslektaşlarına gönderdiği ayrı ayrı mesajlarla tebrik etti.

Dışişleri Bakanı'nın tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

''Ramazna Bayramı insanlığın bayramı ve bir ay ibadetle kulluğun ardındn inen mutluluğun günüdür. Bu bayramın muhteşem şekilde kutlanması, Müslümanların dostluk ve kardeşliğinin simgesi ve İslam dininin ülkülerinin gerçekleşmesi için dayanışmanın tezahüdürü.

Kuşkusuz İslam ülkelerinin liderlerinin birlikteliği, Müslümanların dayanışmasının düçlenmesinde ve İslami toplumların gelişmesinde etkin rol oynamaktadır.

Yüce Allah'tan size ve halkınıza başarı, sağlık ve mutluluk dilerim''.

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