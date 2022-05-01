İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısını Ofisine Kabul etti

Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Henrik Thune İran ziyareti sırasında İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile görüştü.



İran Dışişleri Bakanı söz konusu görüşmede İran ve Norveç arasındaki 115 yıllık siyasi ilişki geçmişini iki ülke ilişkileri için değerli olduğunu belirterek İran ve Norveç arasında siyasi, ticari ve parlamenter ilişkilerin gelişmesinin önemine değindi.



Emir Abdullahiyan Norveç’te bulunan İranlıların bu ülkedeki siyasi, ekonomik ve bilimsel alanlar başta olmak üzere farklı alanlardaki faaliyetlerinin iki ülke milleti arasındaki ilişkilerin gelişmesi için değerli bir sermaye odluğunu söyledi.



Her iki taraf da iki ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde siyasi danışmalarını iki ülkenin ilişkileri ve işbirliğinin artması yönünde iyi bir fırsat olduğunu belirtti.



İran Dışişleeri Bakanı Emir Abdullahiyan görüşmenin devamında İran İslam Cumhuriyeti’nin Ukrayna gelişmeleri ve öte yandan Fars körfezinde ve Afganistan’da ve Yemen’de güvenlik ve istikrar konuları başta olmak üzere bölge meselelerine dair tutumlarını anlattı.



Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı İran İslam Cumhuriyeti’yle diplomatik görüşmelerin artmasını Norveç’in dış siyasetinin bölgedeki önemli öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.



Norveçli yetkili İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’yla görüşmesinde ülkesinin Dışişleri Bakanı’nın İranlı mevkidaşını ikili görüşmelerin yanı sıra Oslo görüşmeleri kurulu oturumuna katılması için bu ülkeyi ziyaret etmesine dair davetini tekrarladı.



İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan da karşılıklı olarak Norveçli mevkidaşına Tahran’a yolculuk etmesi yönünde davette bulundu.



Norveçli tarat ülkesinin Tahran ve Oslo ilişkilerinin gelişmesine yönelik olumlu bakışını, Afganistan ve Ukrayna gelişmelerine dair tutumlarını açıkladı.





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