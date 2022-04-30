İranlı Yazar Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali Ödülünü Kazandı

İranlı edebiyatçı Dr. Sogol Meşayıhî Uluslararası Trabzon Edebiyat festivali madalyasını kazandı.

Trabzon şehrinde yıllık olarak düzenlenen Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali 18 ülke temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi.



Bu yıl düzenlenen edebiyat festivalinin ardından ödül töreni programında Trabzon belediye Başkanı Murat Zorluoğlu İranlı yazar Sogol Meşayıhî’nin ödülünü verdi.



23 Nisan’dan 27 Nisan tarihleri boyunca düzenlenen edebiyat festivali bu yıl Atatürk üniversitesi edebiyat fakültesinde düzenlendi.



programın düzenlenmesinde İran’ın Erzurum konsolosluğu işbirliği yaparak destek sağladı.



Dr. Sogol Meşayıhî İran Azad üniversitesi öğretim görevlisi olarak yoğunlukla edebiyat ve kültürel sosyoloji alanlarında akademik faaliyetlerini sürdürüyor.







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