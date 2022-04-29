İran en son balistik füze ürününü görücüye çıkardı

Dünya Kudüs Günü gösterilerinde Hayberkıran adlı İran'ın en yeni balitik füzesi görücüye çıktı.
1450 kilometre menzilli bu balistik füze dünyanın en uzun menzilli taktiksel balistik füzesidir.
7 Ağustos 1979 günü sahte İsrail rejimine tarihi tahrif etme fırsatı vermeme yolunun başlangıcıydı.
Bugün İran İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni, Ramazan ayının son Cuma gününü Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'e atfen Dünya Kudüs Günü olarak adlandırarak İran halkı ile dünya özgürlükçülerinin işgalci İsraillilerin Filistin halkına yaptıkları zulmü unutmamasını sağladı.
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