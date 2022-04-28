Devrim Muhafızları: İsrail'in hayatının tam merkezinde büyyk patlama müjdesine tanık oluyoruz

Dünya Kudüs Günü'nün kutlandığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

''Hz. İmam Humeyni'nin Ramazan ayının son Cuma gününü Dünya Kudüs Günü olrak adlandırması, İran halkının mazlum Filistin halkını desteklemedeki belirleyici ve belirgin ve anlamlı olgu ve rollerinden olarak İslam ümmetinin ve hatta dünya toplumunun kutsal Kudüs'ü işgal edenlere karşı öfke ve kininin alevlenmesinde büyük rol oynadı.

Dünya Kudüs Günü'nün adlandırılmasından 43 yıl ve sahte, cani ve geçici İstail rejiminin kurulmasından 74 yıl geçiyor. İsrail rejiminin varlık ve güvenliği önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çeşitli uzlaşı projelerinin uygulanıp takip edilmesine rağmen son gelişmeler ve özellikle İsral rejiminin başkentinde İntifada kıvılcımının oluşması, Tel Aviv'in nefeslerinin sonuna gelindiğine ve Kudüs'ü işgal eden gaspçıların kesin sonlarına yaklaştığına işarettir.

Hak peşindeç özgürlükçü ve zulümle mücadele eden halklarla toplumlar, mazlum Filistin halkını destekleme konusunda tarihte görülmediği gibi bir araya gelmişlerdir. İsrailliler Yüzyılın Anlaşması ve bazı Arap ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirme gibi şeytani planlarla Kudüs ve Filistin davasını unutturmaya çalışsa da bugün Tel Aviv ve Kudüs'te yaşananlar, cinayete alışan İsrail rejimi içn kalıcı ve daimi güvenliğin sağlanmadığı gibi, bu rejimin kalbinde büyük bir patlamanın eşikte olduğunu gözlr önüne sermektedir.

Muhteşem İslam Devrimi'nin zafere ulaşması ile kahraman Filistin'in mücadelesi, büyük ve inkar edilmez zaferlerle ve cellat ve geçici İsrail rejiminin yenilgileriyle taçlanmıştır. Örümcekten daha çok yalpalanan İsrail rejiminin temelleri, çökmesi ve İmam Humeyni'nin 'İsrail'in yer yüzünden silinmesi' ve kutsal Kudüs'ün özgürlüğü sloganlarının gerçekleşmesi çok yakındır''.

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