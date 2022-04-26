İran'da petrol ürünleri depolama kapasitesi 600 milyon litre artacak

İran Ulusal Petrol Ürünleri Rafineri ve Dağıtım Şirketi ile Milli Banka arasında imzalanan sözleşme uyarınca Hürmüzgan ilinin merkezi Bender Abbas'a bağlı Cemal Ahmed Köyü'nde bu 18 mahzen kurulacak.

Anlaşmanın imza törenine Petrol Bakanı Cevad Oci de katıdı.

Kurulacak 18 mahzen, 320 milyon litre benzin kapasiteli 40 milyon litrelik 8 mahzen, 40 milyon litre benzin kapasiteli 20 milyon litrelik 2 mahzen, 160 milyon litre mazot kapasiteli 40 milyon litrelik 4 mahzen ve 80 milyon litre mazot kapasiteli 20 ilyon litrelik 4 mahzenden oluşacak.

Ayrıca pompa, itfaiye, elektrik oanosu vb. tesisler de anlaşmanın kapsamı altında.

3 yıl üreli anlaşma çerçeveside Şehit Süleymani Petrorafinerisi'nin inşası, Fars Körfezi Mehr Rafinerisi gibi tesisatın kurulması, ülkenin stratejik depolama kapasiteinin artırılması, günye kıyılarda en büyük petrol ürünleri merkezinin inşası, ülkede petrol ürünlerinin üretim ve dağıtımının kalıcılaştırılması vb. gibi planların uygulanması hedeflenmektedir.

BOT formatında uygulanacak anlaşma kapsamında ayrıca petrol ürünlerinin deniz ve kara yoluyla ihracat zincirinin tamamlanması da diğer amaçlar arasında.

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