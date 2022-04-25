İRNA gerçekleri sunma konusunda önemli rol üstlenebilir

Bugün İRNA merkez binasına gelerek İRNA Genel Müdürü Ali Nadiri ile görüşen Büyükelçi Casals, daha sonra İRNA binasındaki çeşitli bölüm ve katlarda incelemelerde bulundu ve dış haberler servisinde çalışan gazeteciler görüştü.

Görüşmede İRNA Genel Müdürü Nadiri, İRNA İspanyolca'nın birçok ülkede çok okuru olduğunu ifade ederek, bu kapasitenin İran haberleri ile ilgili İspanyolca medyası için iyi bir kaynak olabileceğini ifade etti.

İran halkının Küba'ya olumlu bakış açısına sahip olduklarını dile getiren Nadiri, ''Her iki ülkede ortak yönle bulunmaktadır. Bunun en bariz ve önemli örneği de ABD'nin uyguladığı zalim yardımlardır. İran halkı Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro'ya emperyalizme karşı direniş sembolü olduğundan dolayı olumlu görüşe sahip. Medyadan yardım alarak ABD'nin zalim baskılarına karşı koymak ve ekonomik işbirliğini artırma alanlarındaki işbirliğimizi güçlendirme kapasitesini elimizde bulunduruyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Küba aşı üretiminde işbirliği yapıyor

İran ile Küba'nın her daim iyi ve yakın işbirliği içerisinde olduğuna değinen Nadiri, ''Korona salgını sonrası ortak aşı üretiminde iki ülkenin yakın işbirliğine tanık olduk ve bu da her iki ülke halkının yararına'' diye konuştu.

Reisi Hükümeti'nin göreve geldikten beri diplomasi yoluyla yaptırımları etkisizleştirmenin yanı sıra ambargoları etkisizleştirmeye çalıştığını dile getiren Nadiri, ''İran İslam Cumhuriyeti Devleti her iki yolu da izlemektedir. İran'ın özellikle bölge ülkeleri ile ekonomik işbirliğini artırma yoluyla yaptırımları etkisiz hale getirmedeki yaklaşımı ve Batılı tarafların Tahran'ın hesaplarını değiştirmedeki başarıszlığı, onların İran'la müzakere masasına dönmesine vesile olmuştur. İran nükleer müzakereler başarılı sonuçlansın sonuçlanmasın, uyguladığı program ve planlarla ekonomisini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyelik, komşular ve bağımsız ülkelerle ekonomik işbirliğini artırmak, bölgesel toplantı ve zirvelerin yapılması vb. hepsi bu politikanın gerçekleşmesi yolunda izlenen adım ve yapılan eylemlerdir'' değerlendirmesini yaptı.

Gerçekleri anlatmaya dönük medya işbirliği

Nadiri, ''İran ve Küba, Batı'nın medya saldırısı ile karşı karşıyalar ve Batılı medya her iki ülke ile ilgili çelişkili ve gerçek dışı haberler sunmaktadır. Bu da iki ülkenin kamuoyunu bilgilendirme ve gerçek haberleri sunma yolundaki işbirliğinin zorunluluğunu daha açık hale getiriyor'' diye ekledi.

Tahran-Havana işbirliğinin büyük potansiyeli

Küba'nın Tahran Büyükelçisi Casals d bu görüşmede yaptığı açıklamada, ''Gittiğim her yerde İranlıların misafirperverliğine tanık olduk. Batı medyası bunu görmezden gelmeye çalışıyor. İran'da olduğum bu kısa süre içinde İran'la çeşitli işbirliğini artırma adına büüyk potansiyeller barındırığımız kanaatindeyim. Siyasi ev tarihi alanlarda güçlü ilişkilerimiz var. Fidel Castro, İran'la Küba ilişkilerinin tarihi olduğunu ve bu ilişkilerin sırf ortak düşmana sahip olduğumuzdan dolayı olmadığını söylerdi. İki ülke halklarının dayanışması ile dostluğu, Tahran-Havan'yı birbirine yaklaştırmıştır'' dedi.

İlişkilerin sadece siyasi yönüne indirgenmesinin ticari yöne gölge düşürdüğüne dikkati çeken Büyükelçi, ''Ekonomi bölümünde de çalışmamız gerekiyor. İran'la aşı konusunda ise muhteşem işbirliği yaptık. Yaptırımların iki ülkenin daha da yakınlaşmasına ve araştırmacılarımızın aşı konusunda işbirliği yapmasına sebebiyet vermiştir. İran ile Küba ilaç ve gıda firmaları işbirliğini devam ediyor. Bu kapasiteleri değerlendirmemiz gerek. İran aşılama ile koronayı kontrol altına alabilmiş durumda'' diye belirtti.

Medya terörüne karşı direniş göstermeliyiz

Küba'nın Tahran Büyükelçisi Alberto Gonzales Casals ayrıca, ''Medya terörizmine karşı direnmeliyiz, zira Batı bize karşı birlik oluşturmak için acayip kaynaklar kullanmaktadır. Bu nedenle işbirliğine ihtiyaç duyuyoruz ve İRNA da İran ve bölge ile ilgili gerçeklerin dillendirilmesinde önemli rol üstlenebilir'' ifadesini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye güven mektubunu sunarken, Cumhurbaşkanı'nın işbirliği yaparak ambargoları yenme teklifinde bulunduğunu ve yaptırımları yenmenin ABD'yi yenmek demek olduğunu söylediğini kaydeden Casals, ''Bu benim için en büyük dersti'' diye açıkladı.

Tahran-Havana uçak seferleri düzenlensin

Büyükelçi açıklamasının sonunda, ''İran ile Küba arasında çok uzun mesafe olabilir ancak birlik olunca bu uzaklık sıkıntı olmaz. Tahran-Havana uçak seferlerinin bir an önce yapılmaya başlanmasını gerekiyor'' diye ekledi.

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