Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefonda görüşen Emir Abdullahiyan, ''Mescid-i Aksa'da yaşananlar Siyonistlerin acizliği ve Filistin halkının direnişini kanıtladı'' ifadesini kullandı.

İsrail rejiminin Seyfül-Kudüs operasyonunu gerçekleştiren Filistin halkı ile direnişine karşı koyabilmekten aci olduğunu kaydeden Emir Abdullahiyan, ''Bugün Direniş en iyi durumda oysa terörist Siyonist rejim en zayıf günlerini yaşıyor'' değerlendirmesini yaptı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Kutsal Kudüs başkentliğinde tarihi Filitin topraklarında Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini dile getiren Emir Abdullahiyan, İslami ülkelerdeki meslektaşlarıyla Kudüs'ü işgal eden rejimin gaspçı eylemlerinin kınanması ve durdurulması için diplomatik temaslarını sürdüreceğini vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran halkı, Devrim Lideri Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Reisi'ye selamlarını ilettikten sonra Mescid-i Aksa'da yaşanan son cinayetleri açıklayarak, ''Filistin bugün Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesi veya İsrail rejimine karşı koyma olmak üzere iki seçenekle karşı karşıya ve Filistin halkı ile direniş grupları güçle ve şehitler vererek, ireniş yolunu seçmiştir'' dedi.

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