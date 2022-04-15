Devrim Muhafızları Fars Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan tekneye el koydu

Devrim Muhafızları yetkilisi Albay Gulamhüseyin Hüseyni medyaya yaptığı açıklamada, ''Teknede 250 bin litre kaçak akaryakıt keşfedilerek tekneye el konuldu'' dedi.

Bu bağlamda teknenin 7 mürettebatının araştırmaların tamamlanması ve adli işlemin yapılması için gözaltına aldığını kaydeden Albay Hüseyni, ''Fars Körfezi'nde kaçakçılıkla ve özellikle akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin önemli misyonlarından olup isithbari ve operasyon denetimle ve denetlemelerin işlevselleştirilmesi ile bu misyonlar yapılmaktadır'' diye belirtti.

Albay Hüseyni, ''Tekne ile mürettebatı yasal işlemlerin ve adli sürecin sürdürülmesi için yetkili mercilere teslim edilecek'' diye ekledi.

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