İran, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yıllık insan haklarını reddetti

Hatipzade açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Açıktır ki yalana bağımlı hale gelmiş ABD devletinden mevcut gerçekleri dillendirmesini bekleyemeyiz ve dolayısıyla bu raporun taraflı, siyasi ve müdahaleci niteliği, dünya alem ve İran halkına açıktir.

ABD devleti dünyanın dört bir yanında savaş, darbe, tecavüz, terör, insan kaçırma, ekonomik kuşatma ve suçsuz insanları öldürmekle dolu tarihi ile insan haklarını ihlal eden başat ülke olmuş ve bu nedenle insan hakları gibi kutsal kavramlarından söz etmeyi asla hak etmiyor.

ABD İran halkı için timsah gözyaşları dökerken, bu ülkenin yolcu uçağını düşürmek, halkı ve yetkilileri terör etmeleri için yerli işbirlikçileri kışkırtmak ve İran halkını ilkin haklarından yoksun bırakmak için çaba sarfetmek gibi eylemleri İran halkının hafızalarında tazeliğini koruyor ve ABD'nin İran halkına karşı ekonomik terörün açık örneği sayılan ve İranlı hastaların erişmesi gerektiği zorunu ilaçların ülkeye girmesini engelleyen yasa dışı ekonomik yaptırımlar uygulamak gibi zorlayıcı eylemleri, İran halkının haklarının açıkça çiğnenmesi demektir.

ABD rejiminin iddiaları riyakarcasına ve bu ülkenin siyasi gayrımeştu amaçlarına ulaşmak içindir. ABD eski başkanının Batı Asya bölgesinde terörle mücadele kahramanı olarak bilinen General Kasım Süleymani'yi terör talimatı iyice ABD'nin terörist iç yüzünü ortaya koymuştur''.

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