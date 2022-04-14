İran'dan UAEK'nin Nükleer Anlaşma raporuna hakkında açıklama

İran'ın Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilciliği Başkan Vekili Muhammedrıza Gaibi, Uluslararası Atom Enerjii Kurumu Genel Müdürü'nün Nükleer Anlaşma'nın doğrulanması ile ilgili raporuna değinerek, ''Bu rapor, UAEK Genel Müdürü'nün BMGK 2231 sayılı kararı uyarınca Nükleer Anlaşma'nın uygulanmasını denetlemekle ilgili teknik güncellemedir ve burada son gelişmelerle birlikte İran nükleer programına ilişkin yeni teknik bilgiler, UAEK üyelerine sunulmuştur'' dedi.

Bu raporda İran'ın 4 Nisan günü Kerec'teki tüm santrifüj üreten makinalarını Natanz'a sevkettiğini UAEK'ye bildirdiğinin yazıldığına dikkati çeken Gaibi, ''Aynı gün içrisinde UAEK denetçileri santrifüjlerin tamamının aktifsizleştirildiğini doğruladı. UAEK hala kameralardaki kayıtlara erişemiyor ve İran Nükleer Anlaşma'Ya dönmediği sürece bu bilgiler UAEK'ye verilmeyecek ve İran'da depolanmaya devam edecek'' diye ekledi.

12 Nisan günü UAEK, Natanz'da kameraların montaj işlemini bitirdi ve aynı gün bu santrifüjlerin mühürlenmesi kaldırıldı. İran da aynı gün bu makinaların santrifüjlerin borularının üretiminde kullanıldığını açıkladı.

Öte yandan İran 13 Nisan'da UAEK'ye makinaların yeni tesiste aktifleştirildiğini duyurdu.

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