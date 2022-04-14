Savunma Bakanı: Yabancı güçlerin bölgedeki varlığı, gayrımeşru ve güvenliksizleştiricidir

Japon meslektaşı ile görüntülü görüşen General Aştiyani, Tahran-Tokyo işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İran ve Jponya'nın batı ve doğu Asya bölgelerindeki konum ve önemine değinen General Aştiyani, iki ülke arasındaki ilişkilerinin barış, istikrar ve uzlaşı içinde yapıcı ve olumlu olduğunu kaydetti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma doktrini ile politikasına değinen General Aştiyani, güvenlik ve istikrarın sağlanması adına bölge ülkeleri arasında kollektif işbiirliğinin zorunlu olduğunun altını çizedi.

Fars Körfezi ile Hürmüz Boğazı'nın önemli bölgelerinin stratejik özelliklerinden ve İran'ın bu konudaki yaklaşımından bahseden General Aştiyani, bölge ülkelerinin denizciliğin güvenliğini sağlaması gerektiğini ve yabancı unsurların buradaki varlığının gayrımeşru ve güvenlik sorunu çıkardığını dile getirdi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nabuu da bu görüşmede yaptığı açıklamada, bu ülkenin Batı Asya bölgesindeki donanmasının faaliyet türüne değinerek, İran'la denizciliğin güvenliğinin sağlanması açısından işbirliğinin gerektiğini belirtti.

Görüşmenin sonunda taraflar, ikili ilişkilerin gelişmesi yollarını inceledi.

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