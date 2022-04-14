İranlı kadınlar tabanca takımı dünya şampiyonu oldu

Haniye Rüstemiyan, Gülnuş Sıbkatullahi ve İlham Hericani'den oluşan Millilerimiz, finalde Tayland'ı 16-12 yenerek şampiyon oldu ve altın madalyayı boynuna taktı.

Bu madalya ile İran kafilesinin bu yarışmalarda madalya sayısı 4'e yükseldi. Böylece atıcılarımız bir altın, bir gümüş ve 2 bronz madlya ile madalya sıralamasında 2. sırada yer aldı.

İran'ın 13 atıcı ile katıldığı Dünya Atıcılık Yarışmaları'nda 28 ülkeden 180 sporcu yarıştı.

Dün de Haniye Rüstemiyan ile Gülnuş Sıbkatullahi, 10 metre bireysel tapança finalinde rakiplerine karşı maçları sonucu sırasıyla 4. ve 5. sırada kendilerine yer buldu.

Daha önce de Seccad Purhüseyni erkekler 10 metre tapança kategorisinde finale yükseldikten sonra bu aşamadaki performansı sonucu 5. sırada yer aldı.

Öte yandan ülkemizin karma takımları altıncı sırada yer aldı ve bronz madalya için Macaristan'la karşı karşıya gelecek.

İran tapançada karma takımının rekabetine ilaveten tüfek kategorisinde de diğer ülke sporcuları ile yarıışacak.

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